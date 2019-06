Roma: 29 giugno fra afa e cumuli di spazzatura

Roma, 29 giu. (askanews) - 29 giugno, San Pietro e Paolo, giorno festivo nella capitale: Roma deserta e assolata, quasi 40 gradi nel degrado. Queste sono immagini dal quartiere Prati, in teoria una delle zone residenziali eleganti della capitale; ma da tutto il territorio giungono le stesse notizie. Cumuli di spazzatura puzzolente; cassonetti polverosi, sporchi e sistematicamente rotti; reti arancioni a proteggere dissesti immobili da mesi; cartelli pencolanti, strade non spazzate, verde pubblico cresciuto senza controlli.I romani alternano fra rassegnazione e rabbia. Il Comune fa post su Facebook accusando gli incivili che danno fuoco ai cassonetti e adombrando ipotesi di sabotaggi. L'Ama, la municipalizzata responsabile della raccolta dei rifiuti e della gestione del verde, sembra in vacanza.