Roma, a Cinecittà World arriva la realtà virtuale

Roma (askanews) - Grazie alla tecnologia e alla Realtà Virtuale al Cinecittà World si entra fisicamente nei film.Al grande parco di divertimenti romano ispirato alla magia del cinema e alla Tv, sono state inaugurate nuove attrazioni, basate su visori 3D e Sistemi di Tracking di ultima generazione.Stefano Cigarini, Ad di Cinecittà world."Si chiamano Labirinto, la Guerra dei mondi e Msc Meraviglia - ha spiegato - nell'ultimo caso portiamo gli ospiti a bordo di una nave, nella Guerra dei mondi li portiamo sul set del film di Spielberg con Tom Cruise a combattere contro gli alieni e in Labirinto devono riuscire a uscire vivi da un labirinto infestato, attaccati da scheletri e Minotauro e lo faranno in un ambiente completamente ricostruito in computer grafica".Testimonial dell'evento, l'attore e regista Paolo Ruffini che assieme ai colleghi Matilde Brandi, Beatrice Fazi, Ludovico Fremont, Milena Miconi, Alice Sabatini, Naike Rivelli e agli stessi presidente e Ad del parco Roberto Bosi e Stefano Cigarini, si sono cimentati proprio con il Labirinto."Ero arrivato preparato - ha spiegato Ruffini - ma quando li ho vissuti erano molto meglio di quanto mi potessi aspettare, quindi è una cosa assolutamente da provare perché le parole non rendono l'idea. Sembra di essere davvero dentro un gioco, è un concetto diverso di divertimento".Tra le nuove attrazioni c'è anche Missione Laser, dove, vestendo i panni di Sean Connery e quelli, attillatissimi, di Catherine Zeta Jones, nel film Entrapment, si cerca di attraversare indenni un intricato reticolo di laser."Bravura, tecnica e, in questo caso, i bambini sono i più fortunati perché possono scivolare liberamente tra i laser", ha concluso Cigarini.Da ricordare infine Space Express, un viaggio interplanetario verso Marte a bordo di un grande simulatore interattivo in 4D realizzato in collaborazione con l'Esa (European Space Agency) e con l'Asi (Agenzia Spaziale Italiana).