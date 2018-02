Roma, aghi nei sedili dei bus Cotral: denunciato un infermiere

Roma, (askanews) - Conficcava aghi di siringhe nei sedili dei pullman Cotral. I carabinieri di Subiaco, in provincia di Roma, hanno denunciato un uomo di 58 anni, operatore sanitario presso un ospedale della Capitale, con l'accusa di lesioni personali aggravate.Le indagini sono partite a dicembre, dopo alcuni rinvenimenti di aghi sui sedili dei bus della tratta Roma Ponte Mammolo-Subiaco, che, secondo i carabinieri, venivano oculatamente nascosti nelle sedute con l'evidente obiettivo di pungere gli ignari viaggiatori.Anche grazie ai sistemi di videosorveglianza installati sugli autobus gli agenti hanno identificato l'operatore sanitario come autore del gesto. Durante le perquisizioni nella sua abitazione e nello spogliatoio del luogo di lavoro l'uomo è stato trovato in possesso di vari aghi da siringa e aghi cannula a farfalla, sui quali saranno effettuati i dovuti accertamenti per verificare l'eventuale presenza di agenti infettivi.