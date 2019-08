Roma, arrestata coppia venezuelana trovata con 62 ovuli di coca

Roma, 17 ago. (askanews) - Sono arrivati dal Sud America a Roma con 62 ovuli di cocaina. Arrestata dalla Polizia di Stato una coppia di stranieri. Avevano preso alloggio in un hotel della capitale in zona XX settembre.La coppia, lui 29 anni e lei 54, entrambi venezuelani, è stata arrestata dagli investigatori del Commissariato Esquilino. Entrati nella camera d'albergo, i poliziotti, durante la perquisizione hanno rinvenuto 62 ovuli contenenti cocaina per un peso totale di 900 grammi, nascosti all'interno del vano aeratore dell'aria condizionata.Per i due venezuelani sono scattate le manette. Dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.