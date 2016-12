Roma, Bergamo: sarà Capodanno inedito, rompiamo con la tradizione

Roma, (askanews) - "Saranno 24 ore di festa a cui abbiamo aggiunto un altro pezzo importante" ha detto Luca Bergamo, vicesindaco e assessore alla Crescita culturale di Roma, presentando il primo gennaio ai Fori, altra iniziativa che si inserisce nelle celebrazioni del Capodanno e che consentirà di visitare gratis l'area archeologica centrale, aperta con un unico grande percorso senza barriere architettoniche.Parlando del programma dei festeggiamenti, Bergamo ha spiegato: "Alle 22 il Circo Massimo si anima con gli spettacoli di 'nouveau cirque' molto affascinanti con performance sospese e con 12 postazioni di performance. Verso la mezzanotte ci sarà un contribuito con un countdown e fino all'una dei dj set. Noi al Circo Massimo costruiamo una piazza illuminata che gioca sulla dimensione dello stare insieme"."Poi alle 3 del mattino iniziano le attività per i nottambuli che normalmente girano con mezzi propri sui ponti della Musica e Scienza con musica e spettacoli. I ponti si fermano fino alle 10 del mattino, quando ci sarà una programmazione per le famiglie con giochi e sperimentazioni e arte per i bambini. E dalle 14 si apre una nuova piazza, che va da Largo Arenula a ponte Sant'Angelo, un'area con spettacoli, teatro, performance circensi e artisti di strada"."Questo vuol dire - ha concluso Bergamo - che dalle 22 del 31 alle 22 del primo gennaio ci saranno tante attività che speriamo siano ben accolte dai romani. E' un inedito, la rottura con una tradizione per crearne un'altra".