Roma, colpo alla mafia degli Spada a Ostia: 31 arresti

Roma (askanews) - Scacco alla criminalità di Ostia. Da questa notte è in corso una vasta operazione di polizia giudiziaria sul litorale romano chiamata "Eclissi": carabinieri e polizia, con la collaborazione del Nucleo Speciale d intervento del Comando Generale della Guardia Costiera, hanno arrestato 31 persone tra capi e affiliati al clan Spada.Sono accusati, tra l altro, di aver costituito, promosso e fatto parte di un associazione a delinquere di tipo mafioso nel Lazio e segnatamente ad Ostia. Per la prima volta i componenti della famiglia Spada finiscono in carcere per il 416bis. Tra gli arrestati della famiglia sinti anche Roberto Spada, già rinviato a giudizio dopo che a novembre fece finire in ospedale Daniele Piervincenzi del programma tv Nemo preso a testate fuori dalla sua palestra.Le ordinanze di custodia cautelare in carcere sono 32 ma una persona, che era già latitante, è sfuggita all'arresto. Le ordinanze sono state emesse dal gip di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia.