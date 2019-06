Roma, estorsione e rapina: arrestati 2 membri del clan Casamonica

Roma, 19 giu. (askanews) - La Squadra Mobile di Roma ha arrestato due appartenenti al clan dei Casamonica, ritenuti responsabili, in concorso, dei delitti di estorsione e rapina aggravati dal metodo mafioso. La polizia ha eseguito le due misure cautelari in carcere.Le indagini, partite dalla denuncia di un cittadino egiziano nei mesi scorsi, hanno consentito di far emergere ancora la capacità d intimidazione del clan attraverso atti di minaccia e di violenza.L'uomo aveva avuto a che fare con i Casamonica per un affitto di un appartamento e aveva anticipato denaro, poi però aveva riscontrato problemi con i documenti che gli erano stati dati per il cambio di residenza. L'immobile non risultava regolarmente accatastato. E quando aveva deciso di annullare l'accordo, presentandosi dopo vari tentativi nella villa dell'esponente del clan con cui aveva trattato, era stato minacciato anche con una pistola.L'approfondita attività investigativa - ha fatto sapere la polizia - ha consentito di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e di fornire un grave quadro indiziario in merito ai reati contestati, caratterizzati da condotte che evocano la forza intimidatrice tipica dell agire mafioso.#NonAbbassiamoLoSguardo - ha commentato la sindaca di Roma Virginia Raggi su twitter - un ringraziamento alla Questura e agli uomini impegnati. Avanti con la legalità. #FuoriLaMafiaDaRoma.