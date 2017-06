Roma, (askanews) - A Roma è divampato un incendio in un centro di autodemolizioni in Via Mattia Battistini 116. Il rogo ha provocato una densa colonna di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza. Non risultano feriti.Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con due autobotti. I vigili stanno provvedendo allo spegnimento di diverse autovetture che hanno preso fuoco all'interno dell'autodemolitore.Pattuglie della Polizia Municipale hanno chiuso la vie adiacenti.