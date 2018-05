Roma-Liverpool, i tifosi inglesi a Villa Borghese e in centro

Roma, (askanews) - Sono attesi allo stadio Olimpico oltre 5.000 tifosi inglesi per Roma-Liverpool, ritorno delle semifinali di Champions League. I charter provenienti dall'Inghilterra hanno cominciato ad atterrare poco prima delle dieci ma molti tifosi arriveranno anche alla Stazione Termini dove confluiranno coloro che non hanno trovato i biglietti aerei per Roma. La macchina della Questura di Roma vede impiegata in giornata oltre mille agenti. Vietata la vendita e il consumo di alcolici nelle zone sensibili della città e nell'area dello stadio. Numerosi tifosi del Liverpool sono in centro, tra Fontana di Trevi, Via Veneto e piazza del Popolo; nelle intenzioni, il grosso sarebbe dovuto essere convogliato in punti di raccolta e accompagnato allo stadio. A partire dalle 15, è operativo il punto di raccolta in piazzale delle Canestre a Villa Borghese da cui, a bordo di autobus messi a disposizione dall'Atac, i tifosi inglesi potranno all'Olimpico. Per i supporter dei Reds che invece si muovono autonomamente sarebbe riservata la direttrice nord di ingresso, dal lato di Ponte Milvio. Molti tifosi del Liverpool rientranno già questa sera in Inghilterra."Penso che passeremo. Siamo più forti. Ma sarà dura. Due belle squadre, tanta storia, due belle città, due bei paesi. Sarà un bel match. Credo che la Roma abbia una chance con i due gol segnati a Anfield ma il Liverpool ha un attacco fantastico e penso che segneranno anche qui. E se segnano... Dovrebbe essere abbastanza"."No infatti, quelli sono i tifosi cattivi, gente orribile""Sì, li butteremo fuori, vero? In maniera carina, con un sacco di gol".