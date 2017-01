Roma, operazione di rimpatrio di cittadini irregolari

Roma (askanews) - Erano arrivati in Italia con un viaggio della speranza e ora sono stati espulsi e rimandati in Nigeria.E' decollato dall'aeroporto di Roma Fiumicino un volo charter, diretto a Lagos (Nigeria), organizzato dalla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. A bordo 36 cittadini nigeriani che erano precedentemente ospitati presso i C.I.E. di Caltanissetta e Torino.Quotidianamente i migranti irregolari, che vengono rintracciati durante le attività di controllo del territorio, dopo essere stati associati ai CIE per essere identificati ed dopo aver ottenuto il lasciapassare dalla relativa rappresentanza diplomatica, vengono rinviati singolarmente mediante voli commerciali verso il paese di origine.Il rafforzamento della cooperazione con alcuni Paesi terzi - Nigeria, Tunisia ed Egitto - consente da tempo alla Polizia di Stato di organizzare voli charter per il rimpatrio contemporaneo di un numero di migranti compatibile con le esigenze di sicurezza del trasferimento aereo. Il volo è cofinanziato dall'Agenzia europea FRONTEX.Dall'inizio dell'anno sono stati allontanati dal territorio nazionale 274 cittadini stranieri.