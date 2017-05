Roma piena di rifiuti, Giunta Raggi sotto attacco: "No emergenza"

Roma, (askanews) - La Giunta Raggi è di nuovo nel mirino dei romani per l'emergenza rifiuti, un problema ormai conosciuto a livello nazionale e fuori dai nostri confini. Cassonetti strabordanti, sacchetti e spazzatura ingombrante abbandonata a terra, cattivi odori, dalle periferie al centro della Capitale.L'assessora all'Ambiente, Pinuccia Montanari, ha cercato di calmare le polemiche con un video su Facebook, condiviso anche dalla sindaca Virginia Raggi, assicurando che non si tratta di "emergenza": "In primo luogo è bene ricordare a tutti i cittadini romani che non c'è assolutamente emergenza rifiuti. Roma non ha mai avuto un Piano per la gestione sostenibile dei materiali post-consumo. Noi in pochi mesi abbiamo approvato e stiamo attuando un Piano che prevede l'obiettivo di raggiungere il 70% di raccolta differenziata. Quindi la situazione attuale di criticità sarà risolta in pochi giorni"....Ma i romani hanno commentato il post postando foto di quartieri assediati dai rifiuti, scatole, materiali di ogni tipo abbandonati in strada, per mostrare all'assessora che le criticità sono sotto gli occhi di tutti.Critiche alla gestione del problema spazzatura da parte dell'amministrazione grillina sono arrivate da tutte le parti politiche. E se Renzi ha annunciato per domenica una giornata di volontariato del Pd per ripulire Roma, il presidente della commissione Ambiente del Movimento 5 Stelle, Daniele Diaco, ha parlato di polemiche inopportune, prendendosela anche con la Regione Lazio che "dovrebbe dotarsi di un piano di gestione rifiuti degno di chiamarsi tale". Per molti il Pd è già in campagna elettorale.Duri anche Fratelli d'Italia, Forza Italia e Radicali italiani, secondo cui gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti si dovrebbero fare per legge, ma i Cinque Stelle non vogliono, preferendo portarli nelle altre regioni. E l'ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli, ha commentato: "Governare è difficile, non bastano i tweet". "Devi avere grandi squadre per governare problemi complessi. Se anziché grandi squadre hai decine, centinaia o migliaia di 'digitatori' sul web, ti puoi consolare ma i problemi restano lì".(LE IMMAGINI DEI RIFIUTI SONO STATE GIRATE IL 9 MAGGIO 2017 IN DIVERSI QUARTIERI: VIALE CARSO A PRATI, VIA LUDOVISI DIETRO VIA VENETO, VIA ZUCCOLI A TALENTI)