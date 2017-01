Roma, presa la "banda del tombino": fermati due romeni

Roma (askanews) - I componenti della "banda del tombino" ora hanno un nome e un volto. Si tratta di due cittadini romeni, 22 e 26 anni, entrambi con precedenti, fermati dai carabinieri di Roma con l'accusa di furto e ricettazione.I due erano balzati agli onori della cronaca grazie alla rapida escalation di colpi di cui si erano resi responsabili a partire da novembre scorso. I malviventi usavano i chiusini di tombini in ghisa, asportati lungo le strade della capitale, per scaraventarli sulle vetrine dei loro obiettivi.Fondamentale è stato il lavoro svolto dai carabinieri sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza degli esercizi depredati, che hanno immortalato le "gesta" dei banditi.La carriera criminale della banda è costellata da decine di colpi messi a segno tra Ponte Milvio e Corso Francia, ma sono tuttora in corso ulteriori verifiche su altri casi di furto.Nel corso delle operazioni che hanno portato al fermo dei romeni sono sati rinvenuti e sequestrati gli abiti utilizzati durante i colpi, buona parte della refurtiva e oltre 13mila euro in contanti in un'abitazione della zona di Prima Porta usata come base di stoccaggio.