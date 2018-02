Roma, Raggi presenta "il treno dell'arte" decorato dai bambini

Roma, (askanews) - Non più confusi tag di writers abusivi, ma 60 disegni dei bambini di 60 classi romane selezionate su 651 partecipanti. Sono le 'opere prime' che adorneranno entrambi i lati di sei carrozze di un treno della Metro A, il treno dell'arte, che resterà in servizio per almeno 6 mesi nella rete Atac della Capitale.È il risultato del concorso "Adotta un treno" promosso da Atac epresentato questa mattina a Roma al Teatro Sistina dalla sindacadi Roma Virginia Raggi, insieme all'Assessora alla Città inMovimento Linda Meleo, l'Assessora alla Persona, Scuola eComunità solidale Laura Baldassarre, la presidente dellaCommissione capitolina Scuola Maria Teresa Zotta e il Presidentedi Atac Paolo Simioni. "Con i vostri disegni avete fatto in modoche un treno diventasse un'opera d'arte viaggiante", ha dettoancora Raggi ai bambini presenti alla premiazione dellamanifestazione.Ad "Adotta un treno - il concorso" - lanciato da Atac durantel'anno scolastico 2016/2017 - hanno partecipato 120 istituti ditutti i Municipi di Roma Capitale; 17.052 alunni delle scuoleelementari (dai 6 ai 10 anni) hanno elaborato 1.357 disegni daiquali sono stati selezionati i 651 messi a concorso, uno per ogni classe partecipante. La Commissione esaminatrice ha scelto i 60 elaborati giudicati più interessanti. La Giuria, come previsto dal regolamento, era composta da un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti: Atac, Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale, Assessorato alla Città in Movimento, XI Commissione Consiliare Scuola e III Commissione ConsiliareMobilità, con il coordinamento del direttore artistico di ARF -festival di storie, segni e disegni.