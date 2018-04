Roma, rapina in 8 minuti:50mila euro nella gioielleria di Talenti

Roma, (askanews) - Un 'colpo' del valore di circa 50mila euro, realizzato in 8 minuti e 36 secondi. Rapina nella gioielleria Gambacurta, in via Franco Sacchetti, a Roma, zona Talenti. E' avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 aprile, nello storico esercizio commerciale. Come racconta Andrea Cesare Gambacurta, titolare della Gioielleria."Stanotte, verso le 3.40, dei malviventi sono entrati nella mia gioielleria, hanno fatto il 'colpo' in 8 minuti e 36 secondi. Qui siamo al III Municipio, purtroppo vessato continuamente da questi eventi. La mia testimonianza può essere di aiuto a qualsiasi persona che come me si trova in questa situazione".Il titolare del negozio ha trovato la serranda spaccata e la gioielleria saccheggiata. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno mostrato cinque o sei persone in azione, tutti con il volto travisato e copri scarpa per evitare di lasciare impronte sul pavimento. Una banda piuttosto esperta.Il 23 aprile, in serata, ci sarà una fiaccolata spontanea organizzata dai commercianti e cittadini del III Municipio per denunciare un evento che colpisce l'intero Municipio.