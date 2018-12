Roma, rubavano da casse automatiche Atac: arrestati 11 vigilantes

Roma (askanews) - Arrotondavano lo stipendio manomettendo le macchine che emettono biglietti dell'Atac. A Roma 11 vigilantes sono finiti agli arresti domiciliari con l'accusa, a vario titolo, di peculato e simulazione di reato.Secondo quanto dimostrato anche con le riprese delle telecamere le guardie giurate, addette al trasporto e alla vigilanza dei biglietti e del denaro di parcometri e biglietterie Atac, approfittavano dell'obsolescenza delle casse automatiche e con diversi stratagemmi asportavano banconote e monete, spesso anche non rendicontate dal contatore elettronico.Secondo le indagini, il bottino era tra i 250 e i 500 euro a testa al giorno, grazie a "un collaudato sistema criminale, tanto semplice quanto dannoso". Per giustificare gli ammanchi, quando rilevati dalla società titolare dell'appalto in sede di rendicontazione, le guardie ricorrevano a espedienti di ogni tipo, arrivando anche a simulare dei tentativi di furto.