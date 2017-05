Roma, suv tampona auto in doppia fila e si rovescia ai Parioli

Roma, (askanews) - Brutto incidente in viale Liegi a Roma, quartiere Parioli, fortunatamente senza gravi conseguenze. Un suv Opel, che procedeva verso Viale Regina Margherita, ha tamponato un'Audi parcheggiata in doppia fila impennandosi e rovesciandosi su un fianco proprio al centro della strada. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli, nonostante l'arteria sia a quell'ora molto trafficata, con la carreggiata centrale dedicata al passaggio dei tram, la cui circolazione è rimasta bloccata almeno in un senso di marcia.