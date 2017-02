Ruben Razzante: serve una cabina di regia contro le fake-news

Milano (askanews) - "Le fake-news sono una minaccia per la democrazia, e non hanno nulla a che vedere con la libertà di espressione. Al contrario! Sono innescate da poteri che cercano di drogare i circuiti informativi, di compromettere la credibilità delle istituzioni e del mondo dell'informazione, e quindi dell'affidabilità democratica".E' la posizione di Ruben Razzante, docente di Diritto dell'Informazione e della Comunicazione all'Università Cattolica di Milano e alla Lumsa di Roma; e autore del "Manuale del diritto dell'informazione e della comunicazione.Razzante parla in questa intervista delle possibili azioni di contrasto e delle valutazioni sottese a una sua proposta indirizzata al governo Gentiloni: riunire intorno ad un tavolo tutti i protagonisti della filiera coinvolta nella produzione e distribuzione di notizie e contenuti in rete - ovvero i colossi di Internet, editori, invesitori pubblicitari, giornalisti - per definire le strategie di contrasto concretodelle fake-news.luca.ferraiuolo@askanews.it