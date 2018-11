Ruspe sulle ville dei Casamonica, Raggi: abusive, vanno abbattute

Roma, (askanews) - Al Quadraro, periferia Est di Roma, le ruspe abbattono le villette sequestrare al clan Casamonica. La sindaca Virginia Raggi, sovrintendendo alle operazioni di abbattimento, ha spiegato:"Sicuramente questo è l'esempio più lampante con cui l'amministrazione dimostra di essere passata dalle parole ai fatti, non ci fermiamo. Andremo avanti fino a restituire questo territorio ai cittadini"."Le case sono state costruite in aderenza all'acquedotto - ha proseguito Raggi - quindi sono assolutamente abusive. Molti ci chiedono se potevano essere mantenute e destinate ad altro: no, vanno smantellate, qui va ripulito e bisogna ripristinare un'area di parco".