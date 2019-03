Sala, Zingaretti, Vanoni: tutti alla marcia antirazzismo a Milano

Milano, 2 mar. (askanews) - "People, prima le persone", migliaia di persone in piazza a Milano nella grande marcia antirazzista per le vie della città, na lunga passeggiata, con musica, balli e colori, da via Palestro angolo corso Venezia fino al Duomo, per sfidare il governo e la "politica della paura".Alla manifestazione promossa da 30 associazioni, compresi Arci e sindacati in cui spiccava un carro delle Ong a forma di barcone e un'altro contro la legge Pillon, hanno partecipato politica e mondo dello spettacolo, dal sindaco di Milano Beppe Sala in mezzo a tanti ragazzi, a Ornella Vanoni, ai candidati alla segreteria del Pd Maurizio Martina e Nicola Zingaretti.00.15-00.54"Questo governo non garantisce lavoro, sviluppo, benessere e una vita decente, ma distribuisce odio, rancore e divisione quiondi noi aabbiamo bisogno delle persone, di ritornare con le persone, è lo stesso slogan che ho scelto io, prima le perone".Questa maggioranza vive sulla propaganda ed è motivata solo dalla cultura dell'odio, l'odio non produce crescita, lavoro e serenità, per questo serve un'altra idea di Paese e il centrosinistra deve rifondare la sua identità".