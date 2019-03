San Ferdinando, al via sgombero baraccopoli: trasferiti in 900

San Ferdinando, 6 mar. (askanews) - Al via le operazioni di sgombero della baraccopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria. Le ruspe hanno abbattuto le baracche in cui vivevano circa 900 persone. A vigilare sulle operazione 600 uomini tra forze dell'ordine, vigili del fuoco e servizi sanitari.Sul posto ci sono 4 mezzi del genio militare, oltre a operatori della protezione civile e della Caritas per dare supporto alle persone allontanate, che saranno trasferite con 18 pullman in altre strutture.Queste immagini delle ruspe in azione sono state girate da Aboubakar Soumahoro, sindacalista e attivista, presente sul posto. "Le ruspe stanno buttando giù la baraccopoli di San Ferdinando. Chi comanda la filiera agrumicola? Perché i Ministri del Lavoro e delle Politiche agricole non parlano? Ricordiamoci di queste immagini mentre consumiamo gli agrumi raccolti dai braccianti spogliati della loro dignità", ha scritto su Twitter.