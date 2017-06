Sanità, "buone opportunità di investimento in zona Terni-Narni"

Roma, (askanews) - Investire nelle zone di Terni e Narni, dove "ci sono delle opportunità molto interessanti per le aziende". E' l'appello che arriva da Simone Peruzzi, coordinatore Area servizi alle Imprese Sviluppumbria, intervenuto a Terni, al convegno "L'innovazione al servizio della sanità: opportunità per le imprese, impatto sociale e nuove frontiere per la salute digitale", promosso dall'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni in collaborazione con Consenso."Essendo stata dichiarata da poco area di crisi complessa, ci sono delle opportunità molto interessanti per le aziende che volessero venire a investire in questo territorio e di usufruire di finanziamenti dedicati per i loro investimenti"."Tutte le attività, in particolare settori come le biotecnologie che possono essere compatibili. Comunque tutti gli avvisi che escono daranno una segmentazione dei settori e delle tipologie finanziabili, la maggior parte di quelle connesse al discorso della sanità sarà possibile finanziarle".