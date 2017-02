Sanità, Emiliano: piano di riparto del fondo ci soddisfa

Roma (askanews) - Il piano di riparto del fondo sanitario nazionale che per il 2017 ammonta a 113 miliardi di euro "ci soddisfa. Speriamo che tutte le regioni possano condividerlo".A spiegarlo è stato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha partecipato alla Conferenza delle Regioni che, tra i punti all'ordine del giorno, ha approvato la proposta di riparto del fondo sanitario."La Puglia ha fatto, quest'anno, passi da gigante - ha continuato Emiliano - concluderemo l'anno con un equilibrio finanziario perfetto. La Puglia ha il bilancio sanitario in pareggio, anzi con qualche migliaio di euro di avanzo e questo è un risultato strepitoso nel primo anno di governo della Regione.Con questo piano di riparto possiamo affrontare il futuro nonostante la riconversione fatta, nel primo anno di governo, di ben 10 ospedali che è stata una cosa molto dura e della quale ringrazio tutte le comunità. Cittadini e sindaci che hanno subito la riconversione e che pur difendendo vivacemente le proprie strutture, hanno anche assicurato la loro collaborazione al Presidente della Regione e agli uffici per ottenere questo equilibrio finanziario"."La Puglia adesso è una regione con la sanità che ha i conti in ordine paragonibali a quelli di tutte le altre regioni. Non siamo più in quella situazione di difficoltà che ci aveva caratterizzato sino ad oggi. E questo - ha concluso Emiliano - anche con l'aiuto sia del Ministero della salute, del ministro Lorenzin, che del Mef, in particolare di Adduce che è severissima ma è anche capace di importanti suggerimenti".