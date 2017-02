Sanremo, il sindaco batte cassa: la Rai dovrebbe versarci di più

Sanremo (askanews) - Gli introiti del Festival di Sanremo crescono di anno in anno ma i fondi che la città dei fiori riceve dalla Rai invece diminuiscono. Per questo il sindaco, Alberto Biancheri batte cassa e chiede più soldi alla televisione pubblica anche in vista del rinnovo della convenzione in scadenza a dicembre."Negli ultimi 10 anni - ha spiegato il primo cittadino ad askanews - i compensi per il Comune di Sanremo sono diminuiti come previsto dalle convenzioni precedenti. Abbiamo ancora una convenzione con la Rai fino a dicembre 2017 e poi inizieremo le trattative. È ovvio che si cercherà di ottenere qualcosa di più per Sanremo non solo dal punto di vista economico ma anche dei contenuti. C'è da parlare infatti di possibili altri eventi, di Area Sanremo e di sponsorizzazioni". 00.00.27.19Il problema, ha spiegato polemicamente Biancheri non è legato alle cifre quanto alla necessità di un impegno maggiore per portare più ricchezza alla città: "Credo che oggi - ha contrinuato il sindaco - tra il comune di Sanremo e la Rai ci sia un rapporto molto solido, molto forte e anche di stima, quindi penso che tra persone intelligenti si troverà sicuramente un accordo. Dobbiamo assolutamente continuare questo rapporto per il bene della Rai e di Sanremo". Negli ultimi anni, il festival targato Carlo Conti ha attirato sempre più visitatori in città e gli alberghi sono quasi tutti pieni anche nei Comuni limitrofi. "Al di là di quello che c'è scritto sulla convenzione - ha concluso Biancheri - Carlo Conti sta facendo una grossissima promozione alla città". "Questo è il terzo festival che faccio - ha detto - e con la Rai ho avuto un ottimo rapporto fin dal primo momento. Indubbiamente ognuno guarda i propri interessi e i propri obiettivi ma si cerca anche di venirsi incontro e di capire le situazioni".