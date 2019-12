Sardine, a Roma si popola piazza San Giovanni. Casapound rinuncia

Roma, 14 dic. (askanews) - Sono arrivati in tanti a piazza San Giovanni, a Roma, per la manifestazione delle Sardine. In diecimila, secondo le stime degli organizzatori, ma le stime parlano di altri numeri e c'è chi si spinge a pensare addirittura a 100mila. Le Sardine sono arrivate nella capitale in quella piazza San Giovanni dove a ottobre Matteo Salvini ha radunato il centrodestra. Nessuna bandiera ma tanta gente per dire basta grida e insulti.E se fino a ieri c'era l'incognita sulla annunciata partcipazione di casaPound, oggi il leader Simone Di Stefano sembra aver rinunciato e pubblica una foto su twitter con in mano un cartoccio di sardine fritte da piazza Venezia: "Anche io oggi in piazza (Venezia) con le #Sardine (fritte)", dice.