Saviano a Salvini: smetti di fare il pagliaccio e apri i porti

Roma, (askanews) - Roberto Saviano attacca il ministro dell'Interno Matteo Salvini e la linea dura contro gli sbarchi e interviene sul caso della Sea Watch 3 e della Sea Eye, le navi che hanno salvato 49 persone in mare il 22 dicembre scorso ma che da giorni sono in attesa di vedersi assegnare un porto dove far sbarcare i migranti, tra cui bambini piccoli, e stazionano in acque maltesi.Mentre diversi sindaci tra cui quello di Palermo e quello di Napoli hanno detto che i loro porti sono aperti per accoglierli, ricorda lo scrittore con un videomessaggio-appello diffuso sui propri profili social, Salvini continua a fare propaganda dicendo invece che i porti italiani sono chiusi, anche se negli ultimi giorni e nell'ultimo mese gli sbarchi, sottolinea, ricordando i dati dello stesso Ministero, sono continuati, ma è stato taciuto."Smettila di fare il pagliaccio sulla pelle delle persone. Queste 49 persone vanno accolte, l'Italia ha dato molto, l'Europa si sta comportando male, è vero, ma questo non autorizza a fare propaganda su 49 innocenti. Apri i porti. Basta fare campagna elettorale sulla pelle degli ultimi. Basta pagliacciate e propaganda per le europee, fai sbarcare queste persone o delega come è successo con gli altri sbarchi dove è stato tutto taciuto per evitare questa messa in scena del contrasto ai disperati. Falli entrare".