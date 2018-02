Scacco ai Casamonica, 3 arresti per rapina e sequestro di persona

Roma (askanews) - Tre esponenti della famiglia Casamonica, residenti nella zona Anagnina di Roma, di età compresa tra i 30 e i 41 anni, ritenuti responsabili dei reati di rapina e sequestro di persona sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo.Stando alle indagini dei militari, i fermati selezionavano annunci di vendita di auto di inserzionisti che, dopo essere stati contattati, con minacce e intimidazioni venivano costretti a effettuare il passaggio di proprietà delle vetture in vendita senza ricevere alcun compenso.I fatti risalgono al mese di agosto 2016, quando i militari hanno raccolto la testimonianza di una delle vittime che, riuscendo a fuggire dai suoi aguzzini, si è rifugiata nella caserma dei Carabinieri di Ciampino, raccontando di essere seguita da alcune persone, poi identificate nei tre arrestati.Le indagini hanno messo in luce un modo di operare particolarmente organizzato; i tre responsabili rispondevano all'annuncio di un veicolo in vendita, e davano al proprietario appuntamento presso la loro abitazione per formalizzare l'acuisto. Una volta che la vittima entrava nell'abitazione dei Casamonica, però, iniziava l'incubo. I tre, due uomini ed una donna, sottraevano le chiavi del veicolo minacciando il proprietario e costringendolo - spesso con la forza e sempre dietro minaccia - a recarsi presso una vicina agenzia di pratiche auto per formalizzare il passaggio di proprietà a loro favore.Non solo; alla legittima richiesta dei malcapitati di ottenere il corrispettivo della vendita, i Casamonica opponevano la richiesta del pagamento del "disturbo", ovvero del tempo trascorso dentro casa loro e costringevano le vittime a recarsi con loro al bancomat più vicino per prelevare la relativa somma di denaro ritenuta "congrua".A inchiodare gli esponenti della famiglia di origine sinti, già nota alle forze dell'ordine e salita alla ribalta delle cronache di recente in particolare per l'aggressione a un giornalista Rai, è stata l attività investigativa condotta dai Carabinieri della Tenenza di Ciampino, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma.