Sciclub Colleferro conquista le piste di San Martino di Castrozza

Roma, (askanews) - Un centinaio di persone, sciatori e non, hanno partecipato alla settimana bianca promossa dallo Sci Club di Colleferro (a sud di Roma) sulle splendide piste alle pendici delle Pale di San Martino di Castrozza (Trento).Un'iniziativa per famiglie, bambini, ragazzi, appassionati di neve ma anche per chi non ha voluto sciare ma si è dedicato alle ciaspolate e alle passeggiate ad alta quota.Numerose le iniziative, per grandi e piccini, che hanno scandito la settimana sulla neve. Lo Sciclub Colleferro è nato nel settembre del 2011 per iniziativa di un gruppo di appassionati di montagna e sport invernali. Un gruppo che è cresciuto negli anni e che trova nella settimana bianca il momento culminante di ritrovo tra i numerosi soci. Oltre 120 i tesserati che aderiscono allo Sciclub, con un direttivo guidato dal presidente Daniele Napoleone.