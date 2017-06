Sciopero trasporti, la manifestazione Atac ai Fori Imperiali

Roma, 16 giu. (askanews) - Nella sventurata giornata dei trasporti, il venerdì nero con autobus e treni fermi, a Roma gli autisti dell'Atac si sono riuniti ai Fori Imperiali in manifestazione.Decine di camicie blu in piazza a Roma in via dei Fori Imperiali, tra Campidoglio e Colosseo, fronteggiati dalle forze di polizia. Una manifestazione pacifica in coincidenza con lo sciopero del trasporto pubblico che ha bloccato la capitale per chiedere al presidente Mattarella di non firmare la manovrina appena approvata dal parlamento con il voto di fiducia. Il trasporto pubblico locale sciopera infatti contro le misure sul trasporto pubblico locale previste nella manovra.