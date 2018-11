Scuola, Margiotta (Confsal): no alla regionalizzazione

Roma, (askanews) - "Stiamo cercando di rimarcare con forza il fatto che la legge di bilancio per il 2019 ignora che i contratti del pubblico impiego, cioè della scuola, della sanità e degli enti locali, scadono il 31 dicembre prossimo e quindi ci sarebbe da prevedere delle risorse per l'avvio del rinnovo contrattuale: purtroppo tutto ciò manca nella legge di bilancio".A spiegarlo è stato Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale di Confsal, che questa mattina è intervenuto al convegno nazionale dello Snals-Confsal, dedicato alle prospettive su istruzione e ricerca, fissando le priorità del governo sul tema della formazione.Per quanto riguarda "le problematiche che affiggono il sistema educativo e della scuola, aggiunge Margiotta, pensiamo che sia una risposta che vada nella direzione sbagliata questa linea di tendenza che vuole portare a una regionalizzazione della scuola. Noi pensiamo che la scuola pubblica debba essere pubblica e unica a livello nazionale. E che la regionalizzazione possa rappresentare una spinta centrifuga che non fa bene al sistema dell'istruzione".