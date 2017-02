Sei romantico o tattico? I 9 tipi di single a San Valentino

Roma, (askanews) - Come vivono la giornata degli innamorati i single? L'attore web star Edoardo Mecca insieme a Bloovery - la startup "sbocciata" in questi giorni come la prima app che consente di acquistare e consegnare fiori grazie a un semplice clic - si sono impegnati nel catalogare tutti gli esemplari di single in base ai differenti stati d animo solitamente manifestati in occasione della dolce ricorrenza: il "Romantico", il "Nostalgico", il "Disperato", l' "Imprenditore", il "Menefreghista", l '"Anti consumismo", il "Mai una gioia", il "Playboy" e il "Tattico".Un video esilarante da guardare per provare a immedesimarsi in quale delle nove categorie individuate ci descrive di più, ora, o in passato, quando ci siamo trovati a vivere il giorno di cupido in assenza dell altra metà del cielo.Sempre in rete in questi giorni ha iniziato a farsi conoscere anche Bloovery, il fiorista 2.0, nuova soluzione di flower delivery da smarphone, che aiuta i clienti a comunicare meglio le loro emozioni con i fiori, in modo facile ed innovativo, con accesso in mobilità facile e veloce tramite app per iPhone e chatbot su Facebook, Messenger e sito web mobile. Il servizio parte a San Valentino nell'area della città metropolitana di Milano e si espanderà progressivamente in tutta Italia nel corso del 2017.