Sequestrate 140mila paia di Hogan taroccate nel napoletano

Roma, (askanews) - Centoquarantamila paia di "Hogan" taroccate, scoperte nel napoletano dalla Guardia di finanza di Roma. Cinque persone sono finite ai domiciliari.Il sodalizio criminale era organizzato in forma imprenditoriale, con una struttura che consentiva di seguire tutte le fasi, dalla produzione alla vendita al dettaglio delle calzature con il marchio "Hogan" contraffatto.Le scarpe e il packaging erano realizzati secondo criteri similari a quelli della produzione ufficiale, usando macchinari costosi e professionali, attrezzature industriali e operai qualificati per realizzare prodotti talmente ben fatti da ingannare anche i consumatori più esperti. Oltre alle scarpe, sono stati sequestrati più di 40 macchinari e attrezzature e oltre 120mila parti di calzature ed etichette con finto marchio "Hogan" in quattro laboratori clandestini e tre magazzini di stoccaggio.Tutti prodotti pronti a invadere il mercato napoletanto e non solo e che avrebbero fruttato all'organizzazione, secondo i finanzieri, oltre due milioni di euro. I modelli più venduti erano "Interactive" e "Olimpia", a un prezzo non inferiore ai 25 euro.