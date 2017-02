Sequestrate armi e droga a famiglia Melodia di Alcamo

Trapani (askanews) - La Dia e la polizia di Stato di Trapani hanno sequestrato sette chili di hashish, sei chili di marijuana oltre ad armi e cartucce trovate in due abitazioni di Giuseppe Di Giovanni, camionista incensurato, fermato nel corso del blitz antimafia del 21 febbraio ad Alcamo in cui sono state arrestate sei persone tra cui Ignazio Melodia, reggente diun clan locale.Di Giovanni, indagato per associazione per delinquere di stampo mafioso, era autista e uomo di fiducia di Melodia. Dalle indagini è emerso che l'uomo ha partecipato a incontri nel corso dei quali venivano indicate le strategie del clan per compiere crimini e atti volti a impedire il libero esercizio del voto e a procurare ad altri consensi elettorali in occasione dell'elezioni comunali di Alcamo.Nel corso di una conversazione intercettata è lo stesso Di Giovanni ad attribuirsi il ruolo di mafioso.