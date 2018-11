Sequestrati 2,6 milioni a presidente della Samp Ferrero e altri 5

Roma, 28 nov. (askanews) -aggiungere foto di Ferrero o archiviopiù gdf in condivisoRoma, (askanews) -Un sequestro da oltre 2,6 milioni di euro nei confronti della Sampdoria, indagato il suo presidente, Massimo Ferrero, insieme ad altre 5 persone: il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha così eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip del Tribunale di Roma, nell'operazione chiamata "Fuori gioco".In particolare sono state sequestrate disponibilità finanziarie riferibili agli indagati e un immobile residenziale di pregio via dei Renai a Firenze. La Sampdoria Calcio è destinataria di un sequestro per un importo di oltre 200 mila euro, corrispondente al profitto del reato tributario accertato.Le ipotesi di reato contestate sono, a vario titolo, quelle di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, appropriazione indebita, autoriciclaggio, truffa e impiego di denaro di provenienza illecita.Le società di Massimo Ferrero, imprenditore, attore e produttore cinematografico romano, avrebbero posto in essere transazioni finanziarie anomale. Secondo le indagini una distrazione dalle casse della società calcistica ammonta a circa 1,2 milioni di euro, parte del corrispettivo ottenuto dalla cessione nell estate del 2015 del calciatore Pedro Obiang al West Ham.