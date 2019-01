Sette morti in Valle d'Aosta dopo scontro aereo-elicottero

La Thuile (Valle D'Aosta), 26 gen. (askanews) - È di sette morti e due feriti gravi il bilancio dell'incidente aereo avvenuto sul ghiacciaio del Rutor, in Valle d'Aosta, dove sono precipitati un elicottero e un aereo da turismo francese dopo una collisione. Questa mattina sono stati recuperati gli ultimi due corpi dagli uomini della Protezione civile e dalle guide del Soccorso Alpino Valdostano. Sul luogo dell'incidente anche Vigili del fuoco, unità cinofile e militari della Scuola alpina della Guardia di Finanza. Sono ancora in corso le indagini per capire le cause dell'incidente, avvenuto intorno alle quattro di pomeriggio del 25 gennaio.L'elicottero, oltre al pilota italiano Maurizio Scarpelli, trasportava una guida alpina tedesca e quattro eli-sciatori anch'essi tedeschi. L'aereo da turismo, uno Jodel francese, trasportava tre persone due delle quali, un cittadino francese e uno svizzero, sono rimasti gravemente feriti.