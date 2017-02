Sgarbi: "Ecco Grillo al telefono che mi chiede smentita su Raggi"

Roma, 7 feb. (askanews) - Vittorio Sgarbi continua a "picconare" il M5S. Ecco il video ottenuto in esclusiva da askanews della conversazione telefonica fra Sgarbi e quello che, secondo il critico, è il "vero" Beppe Grillo.Secondo Vittorio Sgarbi, una ventina di giorni fa in un'altra conversazione telefonica Grillo aveva definito la sindaca di Roma Virginia Raggi "una depensante". Sgarbi lo ha raccontato nella trasmissione di Cruciani-Parenzo "La zanzara". Grillo da parte sua, su Twitter, ha smentito dichiarando che al telefono con Sgarbi in quella occasione c'era "un imitatore".Oggi, sulla strada verso Sanremo, la telefonata di Grillo al critico d'arte con la richiesta di smentire la dichiarazione su Raggi. E in questo caso, vero Grillo o imitatore?