Sgombero Baobab, Andrea Costa: spiace che il Comune non sia qui

Roma, 13 nov. (askanews) - "Stamattina alle 7:20 si sono presentati polizia e carabinieri al campo per effettuare il 22esimo sgombero di Baobab Experience": lo spiega da piazzale Maslax dietro la stazione Tiburtina, fra le tende appiattite dalle ruspe, Andrea Costa, coordinatore delle attiviste e degli attivisti di Baobab Experience, il centro di volontari che da anni segue i migranti senza casa a Roma. "Sono venuti con polizia, carabinieri, ruspe. Stiamo cercando di salvare il maggior numero di effetti personali e di materiale per l'accoglienza dei ragazzi.""Sono 136 i migranti portati via, e sono 65 quelli che il Comune era riuscito a ricollocare nell'ultima settimana" prosegue Costa denunciando che da ora queste persone non hanno una sistemazione: "ci parlavano di 120 posti più altri 50, quindi 170 posti. Mi dispiace che del Comune non ci sia nessuno qui; pensavamo che fossero più attenti ai bisogni degli ultimi".Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha twittato "Zone franche, senza Stato e legalità, non sono più tollerate. L'avevamo promesso, lo stiamo facendo. E non è finita qui. Dalle parole ai fatti".Costa risponde: "Salvini si commenta da solo. Un ministro degli Interni che è felice che da stasera oltre 150 persone saranno in mezzo a una strada, credo sia una cosa abbastanza vergognosa per un paese civile e democratico".