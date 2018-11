Sgombero Baobab, volontari: era nell'aria. E' gente impaurita

Roma, (askanews) - "Sono arrivati alle sette e un quarto di mattina, era nell'aria ma in realtà noi avevamo un accordo con il Comune che si era impegnato a ricollocare le persone accolte e parlava di 170 posti".Uno sgombero improvviso invece quello del centro d'accoglienza spontaneo Baobab di Roma, presso la stazione Tiburtina, denuncia un volontario dopo l'arrivo delle forze dell'ordine all'alba con le ruspe."Ne hanno portati via oltre 100, racconta un'altra volontaria. "Saranno identificati, speriamo qualcuno trovi un centro"..."Vedo distruzione, è gente impaurita che non capisce perché deve andar via da qui e perché non trovano un posto a tutti".Lo sgombero era nell'aria da giorni, si parlava dell'arrivo di ruspe. "Le aspettavamo, non sapevamo quando, ma lo avevamo capito".I volontari raccolgono oggetti dei migranti portati via all'improvviso. "Vediamo, cerchiamo di trovare un posto, qualcuno che ci aiuti e ci apra un locale per salvare le borse dei ragazzi, hanno i documenti, tende nuove..."."Recuperiamo i beni dei ragazzi per evitare che finiscano al macero". "Li custodiamo noi, poi cerchiamo di restituirglieli, anche perché ci sono molti oggetti personali".