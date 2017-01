Sgominata una banda di trafficanti d'immigrati con base a Milano

Milano (askanews) - La squadra mobile di Cremona, coordinata dalla Dda di Milano, ha arrestato 34 persone, 18 delle quali in Italia, accusate di traffico di essere umani per aver trasportato dall'Italia alla Francia centinaia di migranti sbarcati in Sicilia e diretti nei Paesi del Nord Europa. Insieme con i capi dell'organizzazione, di origine egiziana, sono finiti in manette somali, afghani, albanesi, sudanesi, tunisini e tre italiani reclutati come autisti nel Cremonese."A Milano c'era un reclutamento dei migranti da parte degli arrestati nei pressi della stazione Centrale - ha spiegato il dirigente della Squadra Mobile di Cremona Nicola Lelario - dopo di che da lì si organizzava un viaggio che di solito avveniva in treno, con delle accortezze per evitare che si capisse che fosse un gruppo a muoversi per raggiungere la frontiera di Ventimiglia, e da lì poi c'era un passaggio ulteriore con furgoni, camion (anche frigo) e macchine". "I viaggi sono 62 - ha concluso il poliziotto - però nel corso delle attività svolte abbiamo documentato centinaia di viaggi".Per viaggiare in condizioni disumane, i migranti (tra cui anche donne e bambini) pagavano all'organizzazione dai 50 ai mille euro a seconda della lunghezza della tratta e di quante erano le frontiere da superare. l procuratore aggiunto di Milano, Ilda Boccassini, che ha coordinato le indagini: "Quando in uno di questi furgoni intercettati, chiuso con il lucchetto, abbiamo visto 41 persone ammassate che pur di aveve una possibilità erano costretti a stare supini, piegati, per una speranza di libertà, questo deve far riflettere tutti, tutti noi ci dobbiamo sentire responsabili di quello che succede".L'organizzazione al centro dell'indagine, anche grazie a un suo uomo che viveva a Catania, conosceva "tempi e modalità degli sbarchi in Sicilia" e sulla base di questi strutturava la sua attività criminale."Di fronte al dolore - ha concluso Boccassini - c'è la globalizzazione del male di persone senza scrupoli che si alleano tra di loro per trovare ricchezza, nei confronti anche di persone che cercano aiuto previo pagamento, che appartengono alle stesse etnie, ecco questo deve far riflettere".