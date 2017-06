Sì all'accordo fra May e nordirlandesi: in cambio 1 mld sterline

Londra (askanews) - La premier britannica Theresa May ha trovato ufficialmente un appoggio per il suo traballante governo grazie al Dup, piccolo partito unionista e ultraconservatore dell'Irlanda del Nord. L'accordo permette alla premier britannica, che dopo le ultime elezioni ha perso la maggioranza in Parlamento, di avere i numeri per governare. In cambio dei 10 voti dei deputati nordirlandesi a sostegno del programma di May, Belfast riceverà un importante stanziamento economico di oltre 1 miliardo di sterline."Oggi abbiamo trovato un accordo col partito conservatore per sostenere il governo in Parlamento - ha detto Arlene Foster, leader del partito nordirlandese - Questa intesa servirà ad assicurare un governo stabile in questo momento cruciale".Foster ha aggiunto che i soldi verranno usati per dare impulso all'economia in Irlanda del Nord, in particolare nei settori dell'educazione e della sanità.