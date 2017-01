Sindaco Farindola: 8 estratti vivi, 2 bimbi. "Speranze per altri"

Roma, (askanews) - Le speranze di salvare più persone possibili rimaste sepolte sotto la neve e le macerie all'Hotel Rigopiano, nel pescarese, aumentano di ora in ora. Abbiamo raggiunto a Farindola il sindaco, Ilario Lacchetta:"La situazione resta al momento critica. Sono in corso tutte le ricerche con evoluzioni positive. Continua a essere alimentato quel sentimento di speranza che fino ad ieri era impensabile". "Otto estratti vivi. I nomi dei due bambini, Pierfilippo e Ludovica". "Sono in corso tutte le ricerche con qualche speranza di trovare altri vivi".Il sindaco riferisce di una situazione di mancanza di luce piuttosto drammatica: "Siamo isolati da tre giorni, senza energia elettrica. L'Enel sta predisponendo un piano di rientro con gruppi elettrogeni grazie anche alla Regione Abruzzo, ma non sarà possibile ripristinare il cento per cento, forse scarsa la metà".