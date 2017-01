Slavina Hotel Rigopiano, VVFF: "Non riceviamo nessun segnale"

Roma, (askanews) - Con il passare delle ore le speranze di trovare persone vive sepolte dalla neve nell'Hotel Rigopiano, a Farindola, si affievoliscono. Il responsabile della comunicazione per le emergenze dei Vigili del Fuoco, Luca Cari: "L'albergo è stato completamente travolto da una valanga. Purtroppo a distanza di ore non abbiamo ancora ricevuto segnali. Stiamo continuando a cercare".Nessuna conferma sul numero dei dispersi. "Questo non lo sappiamo. Non sono dati a nostra disposizione. Non vorrei dare cifre che possono essere fuorvianti".