Solid Light illumina Roma: videomapping del Palazzo dell'Eni

Roma, 19 ott. (askanews) - Per due weekend, Solid Light torna ad illuminare con inaspettati effetti speciali la città di Roma, nell'ambito di Videocittà - il Festival della Visione, ideato da Francesco Rutelli e diretto da Francesco Dobrovich, con due monumentali appuntamenti.Il format innovativo animerà la capitale, fino a domenica 20 ottobre all'Eur e dal 25 al 27 ottobre nel centro storico e alle Ex Caserme Guido Reni, esplorando le più innovative frontiere del mapping architettonico e delle arti digitali.Il primo appuntamento con Solid Light, all'Eur, vedrà un videomapping di proporzioni colossali, tra i più grandi mai realizzati in Italia, in collaborazione con Eni.Fino alla mezzanotte di domenica 20 ottobre Paradoxa, l'ultima creazione dello studio catalano Onionlab, sarà presentata in prima mondiale a Roma, e trasformerà il Palazzo Eni all'Eur trasportando gli spettatori in un viaggio avveniristico nella dimensione paradossale del tempo e nei temi del rispetto del nostro Pianeta, in ottica di circolarità e sostenibilità.Da venerdì 25 a domenica 27 ottobre, Solid Light accenderà invece il centro storico di Roma: i videomapping stereoscopici (3D) saranno protagonisti sulle facciate della Basilica di Sant'Agostino e della Basilica di Santa Maria sopra Minerva.Francesco Rutelli, Presidente dell'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali: "Il Palazzo dell'Eni è diventato qualcosa di inaspettato, sorprendente. Una esperienza come questa, che è arte, tecnologia digitale, musica, è un'esperienza trasformativa, non è soltanto un'esperienza visuale".