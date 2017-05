"Sos Lupo": campagna Wwf per salvare la specie dai bracconieri

Roma, (askanews) - Dall'8 al 22 maggio il Wwf lancia la campagna "Sos Lupo", con sms solidale al 45524, per salvare il simbolo della nostra natura selvaggia, già salvato dall'estinzione, da fucili e veleno.Ogni anno 300 lupi, su una popolazione stimata di 1.600 animali, vengono uccisi in Italia da bracconieri, bocconi avvelenati o dall'impatto con le auto, spiega l'organizzazione animalista in un comunicato. Nemmeno le aree protette sono un rifugio sicuro per questi animali: nei Monti Sibillini, ad esempio, negli ultimi sei anni sono stati ritrovati 18 lupi morti, nel Parco della Majella lo scorso anno 4 lupi sono rimasti intrappolati dai lacci. La barbarie contro il lupo è particolarmente accanita in alcune zone calde di bracconaggio, come la provincia di Grosseto, in Toscana. L'ultimo il macabro episodio è accaduto in provincia di Livorno, con un lupo scuoiato e appeso ad un cartello stradale.I fondi raccolti serviranno a finanziare i controlli sul campo delle Guardie volontarie attrezzandole con droni per sorvegliare le aree più a rischio, potenziare l'utilizzo degli sniffer-dog, cani addestrati a scovare le tracce di veleno sparso dai bracconieri, curare gli animali feriti nei centri specializzati e realizzare speciali attraversamenti stradali sicuri per lupi e orsi.L'aiuto al Wwf servirà anche a sostenere gli allevatori salva-lupo e una scuola permanente e diffusa a difesa del lupo.Culmine della maratona di due settimane domenica 21 maggio con una grande festa della natura e della bellezza e l apertura gratuita di oltre 200 Oasi e Riserve dello Stato.Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun sms inviato da cellulari Wind Tre, Tim, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali. Sarà di 5 euro per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa Vodafone, TWT, Convergenze e PosteMobile e di 2/5 euro per ciascuna chiamata fatta sempre al 45524 da rete fissa Tim, Infostrada, Fastweb e Tiscali.