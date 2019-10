Spagna, polizia arresta italiano tra 100 latitanti più pericolosi

Milano, 3 ott. (askanews) - La Polizia di Stato ha arrestato in Spagna uno dei 100 latitanti italiani considerati più pericolosi. Il 45enne Paolo Stellacci, destinatario di un mandato di arresto europeo, si nascondeva ad Alicante: su di lui pesano 12 condanne disposte dai Tribunali di Udine, Verbania, Novara, La Spezia, Roma, Velletri, Trieste e Imperia per un totale di 18 anni di reclusione. I reati contestati sono molteplici: violenza sessuale, calunnia, appropriazione indebita, truffa aggravata e ricettazione.L'operazione è stata portata a termine in collaborazione con la polizia spagnola. Nei prossimi giorni è prevista l'udienza per la procedura di estradizione verso l'Italia.