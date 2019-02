Sparatoria a Napoli, una 18enne colpita da proiettile vagante

Napoli, 4 feb. (askanews) - Una 18enne di origini dominicane è stata ferita da una pallottola vagante a una gamba nel quartiere Sanità a Napoli. La ragazza stava rientrando a casa in compagnia del fidanzato, in sella a uno scooter; entrambi sono incensurati.L'episodio è accaduto all'alba del 4 febbraio 2019, intorno alle 5 del mattino. La coppia si è trovata nel mezzo di un inseguimento tra due ciclomotori. Secondo le prime indagini sarebbero stati esplosi tre colpi di pistola, uno dei quali ha raggiunto la ragazza alla coscia sinistra.Soccorsa e ricoverata all'ospedale Vecchio Pellegrini, la 18enne è stata sottoposta a un intervento chirurgico per estrarre il proiettile dalla tibia. Le sue condizioni, per fortuna, non sono ritenute gravi.Dalle indagini dei carabinieri, che si sono avvalsi anche di filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza della zona, è emerso che la ragazza è rimasta involontariamente ferita nell'inseguimento tra due scooter in vico Santa Maria alla Purità. Sul primo, che stava evidentemente fuggendo, vi era una sola persona mentre sull'altro ciclomotore vi erano due passeggeri, uno dei quali ha esploso i colpi di pistola.Al momento, oltre alla ragazza, non risultano altri feriti medicati per colpi d'arma da fuoco presso i pronto soccorso degli ospedali napoletani.