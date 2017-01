Spari tra la folla a Napoli, feriti una bambina e tre uomini

Napoli (askanews) - Una bambina di 10 anni e tre uomini sono rimasti feriti durante una sparatoria avvenuta nel centro storico di Napoli, in via dell'Annunziata. I colpi sono stati esplosi in mezzo alla folla intorno a mezzogiorno scatenando il panico. Un proiettile ha raggiunto la bambina al piede: trasportata prima a Loreto Mare e poi all'ospedale pediatrico Santobono è stata operata e sta bene. Gli altri feriti sono tre uomini di origine senegalese. Due di loro hanno solo ferite lievi, il terzo è stato colpito in modo più grave, ma non è in pericolo di vita.All'origine della sparatoria secondo alcune testimonianze potrebbe esserci stato il rifiuto da parte di alcuni ambulanti di pagare il pizzo a un malavitoso locale, ma non c'è ancora una versione ufficiale delle motivazioni che hanno scatenato la sparatoria.