Spazio, la navetta cargo Dragon di SpaceX ha attraccato alla ISS

Houston (askanews) - La navetta spaziale cargo Dragon della compagnia privata americana di SpaceX, è stata agganciata con successo alla Stazione spaziale internazionale dopo che, mercoledì 22 febbraio, un primo tentativo di avvicinamento è abortito a causa di un malfunzionamento del sistema di navigazione.Questa volta, invece, la Dragon ha fatto un avvicinamente "perfetto" ed è stata afferrata senza problemi dal braccio robotico della Iss per essere successivamente agganciata al boccaporto, come previsto.Lanciata domenica 19 febbraio 2017, per la prima volta dalla storica rampa 39/A della Nasa a Cape Canaveral con un razzo Falcon 9, la capsula ha trasportato sulla Iss 2,2 tonnellate di rifornimenti ed equipaggiamenti per gli astronauti e i cosmonauti a bordo.