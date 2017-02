Spazio, primo lancio commerciale dalla piattaforma Nasa 39-A

Milano, (askanews) - Il primo lancio spaziale commerciale dall'iconica piattaforma 39-A della Nasa al Kennedy space center di Cape Canaveral, in Florida, è già storia.Lo ha compiuto domenica 19 febbraio 2017 il razzo Falcon 9 della compagnia privata americana Space X, che fa capo al patron di Tesla, Elon Musk, per mettere in orbita una navetta cargo Dragon, la Crs-10, diretta alla Stazione spaziale internazionale con un carico di rifornimenti per gli astronauti e i cosmonauti dell'equipaggio.Non solo. SpaceX ha aggiunto anche un altro primato. Dopo il rilascio della navetta in orbita, infatti, il primo stadio del razzo Falcon 9 è atterrato, senza problemi, sulla piattaforma Landing Zone-1, allestita presso la vicina Air force base di Cape Canaveral.Con questo, i successi di atterraggio del primo stadio sulla terra ferma sono tre su tre tentativi. Un po' peggio è andata con l'atterraggio sulle piattaforme galleggianti, dove ci sono state 5 perdite su 10 tentativi.La rampa di lancio 39-A, da cui partitrono le missioni Apollo verso la Luna, ad eccezione dell'Apollo 10 e di molte missioni shuttle, tra cui l'ultima, la Sts-135 nel 2011, è stata appositamente adattata per poter lanciare i razzi di SpaceX.Subito dopo il distacco dal razzo vettore, la Dragon ha regolarmente aperto i pannelli solari e iniziato la sua corsa verso la Iss dove dovrebbe attraccare mercoledì 22 febbraio.