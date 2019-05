Spese Pazze in Regione Liguria, Rixi condannato a 3 anni e 6 mesi

Milano, 30 mag. (askanews) - Il vice ministro leghista alle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi è stato condannato in primo grado a 3 anni e 5 mesi di reclusione dalla seconda sezione penale del Tribunale di Genova, presieduta dal giudice Giuseppe Dagnino, nell'ambito del processo sulle cosiddette "spese pazze" alla Regione Liguria.Per l'accusa i 23 imputati nel processo, ex consiglieri regionali di vari partiti, avevano chiesto rimborsi, con soldi pubblici, di spese personali, compresi gratta e vinci e serate al Luna park.Al momento della lettura della sentenza Rixi non era presente inaula. A rappresentarlo l'avvocato difensore Maurizio Barabino."Sono sereno - ha detto - perché sono convinto dell'innocenza del mio assistito".Per Rixi è stata disposta anche la confisca di circa 57mila euro e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nel giro di poco tempo lo stesso vice ministro, evitando un secondo caso Siri, ha rassegnato le proprie dimissioni che sono state accettate da Matteo Salvini e dal primo ministro, Giuseppe Conte."Desidero ringraziarlo per la sensibilità istituzionale manifestata - ha fatto sapere Conte - e per il proficuo contributo fin qui fornito alle attività di governo. A lui e alla sua famiglia la mia personale vicinanza, con l'auspicio che le sue ragioni possano prevalere nei successivi gradi di giudizio"."Accetto unicamente per tutelare lui e l'attività del governo da attacchi e polemiche senza senso", ha detto, invece, il ministro dell'Interno Salvini che, contemporaneamente ha nominato Rixi Responsabile nazionale trasporti e infrastrutture della Lega.