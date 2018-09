Spettacolare inseguimento a Palermo, il ladro finisce in manette

Palermo, (Askanews) - E' finita male la fuga di un ladro di auto nel quartiere Villaggio Santa Rosalia di Palermo. Il 19venne del quartiere Falsomiele, dopo aver forzato la serratura di un fuoristrada ed essersi messo alla guida, è stato intercettato da una pattuglia dei carabinieri e ha tentato la fuga innescando un rocambolesco inseguimento ad alta velocità durato per circa 2 Km. Alla fine il giovane ladro si è lanciato dal mezzo in marcia per tentare un'estrema fuga a piedi. La jeep, priva di conducente, continuando la corsa ha scavalcato una banchina in cemento, oltrepassando anche il guard rail, invadendo trasversalmente la corsia centrale di Viale Regione Siciliana, principale arteria autostradale di Palermo. I carabinieri hanno inseguito il fuggitivo a piedi bloccandolo dopo circa 200 metri.